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Анна Добрыднева, Алена Омаргалиева и другие звезды приняли участие в благотворительном проекте Андре Тана

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Анна Добрыднева, Алена Омаргалиева и другие звезды приняли участие в благотворительном проекте Андре Тана

Украинские артисты в благотворительной коллекции Андре Тана стали волонтерами проекта восстановления украинских домов.

Украинские знаменитости стали послами новой коллекции Андре Тана "YA MYRNE NEBO", которую дизайнер создал вместе с благотворительным фондом "За мирне небо".

В фотопроекте, посвященном восстановлению пострадавших от российской агрессии домов, приняли участие Анна Добрыднева, KHAYAT, Алена Омаргалиева, Гена Ветер, Lavika, Анна Жижа и TOM SODA.

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Концепт YA MYRNE NEBO отражает идентичность украинцев через символы и людей, которые формировали национальную идею и говорит о том, что каждый из нас формирует новую историю и влияет на будущее Украины. Каждый является тем же пазлом, из которого состоит "За мирне небо" для украинцев, у которых его забрали.

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Участники фотопроекта, которым руководил известный фотограф Ruslan Pukshyn, также поделились мнениями о том, что для каждого из них значит Мирное небо для того, чтобы сказать миру, как это быть украинцем сегодня.

Анна Добрыднева: "Мирное небо — это солнечные, спокойные утренники в Крыму и звездные, тихие ночи в Карпатах. Это улыбки украинских ребятишек".

Алена Омаргалиева: "Мирное небо – когда каждый из нас уверен в завтрашнем дне".

KHAYAT: "Мирное небо — это знать, что будет завтра и сердце наполнено уверенностью и свободой".

Анна Жижа: "Мирное небо не нужно закрывать".

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Гена Ветер: "Мирное небо – это свободно дышать на своей земле".

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Lavika: "Мирное небо — это когда просыпаешься от птиц и детского смеха, потому что кто-то идет в школу, а ты варишь кофе дома с улыбкой на устах".

TOM SODA: "Мирное небо — это когда из него только дождь или снег".

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Отметим, фотопроект стал частью благотворительного вечера фонда, где коллажи со звездными послами продавались как лоты на восстановление очередных, изуродованных российской агрессией, украинских домов.

Приобрести благотворительные изделия и стать частью чистого горизонта для нашей страны, когда война продолжается — можно на официальном сайте дизайнера ANDRE TAN.

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