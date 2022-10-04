Анна Добрыднева, Алена Омаргалиева и другие звезды приняли участие в благотворительном проекте Андре Тана

Украинские знаменитости стали послами новой коллекции Андре Тана "YA MYRNE NEBO", которую дизайнер создал вместе с благотворительным фондом "За мирне небо".

В фотопроекте, посвященном восстановлению пострадавших от российской агрессии домов, приняли участие Анна Добрыднева, KHAYAT, Алена Омаргалиева, Гена Ветер, Lavika, Анна Жижа и TOM SODA.

Концепт YA MYRNE NEBO отражает идентичность украинцев через символы и людей, которые формировали национальную идею и говорит о том, что каждый из нас формирует новую историю и влияет на будущее Украины. Каждый является тем же пазлом, из которого состоит "За мирне небо" для украинцев, у которых его забрали.

Участники фотопроекта, которым руководил известный фотограф Ruslan Pukshyn, также поделились мнениями о том, что для каждого из них значит Мирное небо для того, чтобы сказать миру, как это быть украинцем сегодня.

Анна Добрыднева: "Мирное небо — это солнечные, спокойные утренники в Крыму и звездные, тихие ночи в Карпатах. Это улыбки украинских ребятишек".

Алена Омаргалиева: "Мирное небо – когда каждый из нас уверен в завтрашнем дне".

KHAYAT: "Мирное небо — это знать, что будет завтра и сердце наполнено уверенностью и свободой".

Анна Жижа: "Мирное небо не нужно закрывать".

Гена Ветер: "Мирное небо – это свободно дышать на своей земле".

Lavika: "Мирное небо — это когда просыпаешься от птиц и детского смеха, потому что кто-то идет в школу, а ты варишь кофе дома с улыбкой на устах".

TOM SODA: "Мирное небо — это когда из него только дождь или снег".

Отметим, фотопроект стал частью благотворительного вечера фонда, где коллажи со звездными послами продавались как лоты на восстановление очередных, изуродованных российской агрессией, украинских домов.

Приобрести благотворительные изделия и стать частью чистого горизонта для нашей страны, когда война продолжается — можно на официальном сайте дизайнера ANDRE TAN.

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