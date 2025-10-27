ТСН в социальных сетях

37
Анна Добрыднева презентовала украиноязычную версию хита группы "Пара Нормальных" - "Скандал"

Певица и волонтер порадовала поклонников музыкальным подарком.

Алина Онопа
Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева презентовала долгожданную украиноязычную версию сингла «Скандал». Это адаптация песни группы «Пара Нормальных», которая когда-то покорила танцплощадки страны.

«„Скандал“ — это шутливая и немного грубая история о страстных чувствах двух людей. Порой даже слишком страстные. Я соскучилась по этой песне и слушатели тоже. Ведь постоянно спрашивали о ней. Вот, мои дорогие, это для вас. Слушайте и передавайте привет себе в беззаботный 2010-й», — сказала Анна.

По словам артистки, новая композиция «Скандал» — это сочетание ностальгии, самоиронии и безудержной энергии, которая мгновенно заряжает на движение. Песня сохранила свой фирменный характер, но получила свежее украинское звучание, созданное с любовью и уважением к оригиналу.

