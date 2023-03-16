Анна Добрыднева в кружевном белье похвасталась сексуальной фигурой

Анна Добрыднева опубликовала в Instagram пикантное фото из фотосессии. Певица предстала перед объективом фотокамеры в красивом кружевном белье, демонстрируя сексуальную фигуру и плоский живот.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна соблазнительно позировала, лежа на полу с закрытыми глазами. На ней была тень от окон, придавшая снимку загадочности.

Напомним, недавно Анна Добрыднева представила клип на эмоциональную песню "Ми з України", которую посвятила всем украинцам.

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