Анна Пэкуин: как сейчас выглядит актриса, которая получила "Оскар" в 11 лет

Ее первый прорыв случился в 1993 году, когда она сыграла в фильме "Пианино". Это была ее дебютная роль и для съемок в этом фильме Пэкуин пришлось научиться говорить с шотландским акцентом.

Исполнение ею этой роли получило восторженные отзывы и признание критиков, фильм "Пианино" был удостоен трех премий "Оскар", в том числе и в категории "Лучшая женская роль второго плана" - которую получила Анна. Актрисе в то время было всего 11 лет.

Для всех, и прежде всего для самой Пэкуин, получение награды стало большой неожиданностью.

Анна Пэкуин / Фото: Associated Press

На церемонии награждения, получив статуэтку, девочка растерялась и смогла произнести речь только через 20 секунд.

Она стала второй самой молодой обладательницей премии "Оскар" в истории после Татум О'Нил.

Анна Пэкуин / Фото: Associated Press

Сейчас актрисе Анне Пэкуин 42 года и она редкий гость на светских мероприятиях, хотя в ее карьере было много успешных проектов - ее можно было увидеть во франшизе "Люди Икс", а также в вампирском драматическом телесериале "Настоящая кровь". В 2024 году с ее участием вышел фильм "Немного света".

Анна Пэкуин / Фото: Associated Press

Анна Пэкуин / Фото: Associated Press

Анна Пэкуин / Фото: Associated Press

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