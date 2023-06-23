Анна Саливанчук в кружевном кроп-топе сверкнула сексуальным декольте на премьере комедии с Дженнифер Лоуренс

В столичном кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver состоялся премьерный показ комедии "Без Обид " с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Посмотреть веселый фильм пришли украинские селебрити, блогеры и СМИ. На мероприятии были Анна Саливанчук, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким, анатолий Анатолич, Юла, OLEYNIK и другие.

Андрей Дикий, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич и Юла

OLEYNIK

Премьерный показ комедии "Без Обид"

Самый пикантный лук на мероприятии продемонстрировала Анна Саливанчук. Актриса предстала перед фотографом в черном костюме с принтом и молочном кружевном кроп-топе, который отлично подчеркнул ее сексуальный бюст.

Анна Саливанчук

О фильме

У Медди, работавшей в такси, конфисковали автомобиль, и она вынуждена искать другую работу, чтобы спасти от конфискации свой дом. Среди вакансий она находит одну необычную – состоятельные родители ищут девушку, которая помогла бы их застенчивому сыну стать более раскрепощенным с девушками. Удастся ли главной героини найти общий язык с парнем?

Фильм уже вышел в украинский прокат.

Напомним, Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках в комедии "Без обид".

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