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Анна Саливанчук в свитере с медведем, участница "Холостяка-11" – в бежевом пальто: звезды на премьере фильма с Леонардо Ди Каприо

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
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Анна Саливанчук в свитере с медведем, участница "Холостяка-11" – в бежевом пальто: звезды на премьере фильма с Леонардо Ди Каприо

Драма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе основана на реальных событиях.

В кинотеатре "Планета Кино", РЦ Blockbuster, состоялся допремьерный показ нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Ивент посетили селебриты и блогеры, среди которых – Анна Саливанчук, Тарас Цымбалюк, Татьяна Карикова, Яна Смоленцева, Серж Смолин, Евгений Еремин, участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре и другие.

Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук
Тарас Цымбалюк и Анна Саливанчук / ©
Тарас Цымбалюк и Анна Саливанчук
Розали Номбре / ©
Розали Номбре
Яна Смоленцева / ©
Яна Смоленцева
Вячеслав Соломко и Ольга Женевская / ©
Вячеслав Соломко и Ольга Женевская
Серж Смолин / ©
Серж Смолин
Ирина Татаренко и Евгений Еремин / ©
Ирина Татаренко и Евгений Еремин
Роман Мединский и Алина Смолина-Мединская / ©
Роман Мединский и Алина Смолина-Мединская
Инна Гордеева / ©
Инна Гордеева
©

О фильме:

"Убийцы цветочной луны" – это неовестерн культового режиссера Мартина Скорсезе. Снят он на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Грена, изданной в 2017 году. Главные роли в ленте сыграли Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Это детективная история об убийстве коренных жителей США – племени Осейджа – в 1920-х годах в индейском поселении Осадж в штате Оклахома. Там было открытое месторождение нефти, обогатившее местных жителей, которые затем погибли. ФБР начинает расследование этих убийств.

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Дата публикации
Просмотры
205
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