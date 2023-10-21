Анна Саливанчук в свитере с медведем, участница "Холостяка-11" – в бежевом пальто: звезды на премьере фильма с Леонардо Ди Каприо

В кинотеатре "Планета Кино", РЦ Blockbuster, состоялся допремьерный показ нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Ивент посетили селебриты и блогеры, среди которых – Анна Саливанчук, Тарас Цымбалюк, Татьяна Карикова, Яна Смоленцева, Серж Смолин, Евгений Еремин, участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре и другие.

Анна Саливанчук

Тарас Цымбалюк и Анна Саливанчук

Розали Номбре

Яна Смоленцева

Вячеслав Соломко и Ольга Женевская

Серж Смолин

Ирина Татаренко и Евгений Еремин

Роман Мединский и Алина Смолина-Мединская

Инна Гордеева

О фильме:

"Убийцы цветочной луны" – это неовестерн культового режиссера Мартина Скорсезе. Снят он на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Грена, изданной в 2017 году. Главные роли в ленте сыграли Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Это детективная история об убийстве коренных жителей США – племени Осейджа – в 1920-х годах в индейском поселении Осадж в штате Оклахома. Там было открытое месторождение нефти, обогатившее местных жителей, которые затем погибли. ФБР начинает расследование этих убийств.

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