Анна Седокова закрыла свой Instagram, так и не высказавшись о войне в Украине

Украинская поп-певица Анна Седокова, которая много лет живет в России, закрыла свой Instagram-аккаунт.
В начале 2000-х годов Анна получила известность в Украине, став ведущей утреннего шоу "Подъем", а после стала одной из участниц группы "ВИА Гра". Однако во время войны, которую Россия развязала в Украине 24 февраля 2022 года, Седокова ни разу не высказалась, не обозначила свою позицию, как это сделали многие ее коллеги, и все две недели продолжала молчать.
Сейчас Седокова и вовсе закрыла свой аккаунт в Instagram, видимо, для того, чтобы в очередной раз сделать вид, что "ничего не происходит" и "звезд это не касается".
Ранее, напомним, сбежавшая из Украины телеведущая Оксана Марченко, решила ограничить украинцам доступ к своим соцсетям. А страну покинула вечером 18 февраля в сопровождении охраны.
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