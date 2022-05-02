Анна Тринчер представила щемящую видеоработу, которую посвятила героическим украинкам

Артистка выпустила клип о разлуке с любимым человеком.

Анна Тринчер презентовала клип на песню "Не залишай", в котором трогательно передала состояние всех украинок с 24 февраля и по сей день: их ожидания и слезы отчаяния.

Хрупкая снаружи, но сильная и отважная внутри — именно такова сейчас каждая украинка в ожидании своего любимого-героя с войны.

Мудвидео "Не залишай" — это крик души несгибаемой украинской героини, ежедневно молящейся за своего защитника. От отчаянной строчки из песни: "Не залишай мене одну…" щемит сердце — за нестерпимые страдания всех, кто встретился лицом к лицу с войной.

"Миллионы украинок сейчас ждут своих мужчин с фронта, ежедневно находятся в тревоге, стрессе и не понимают, наступит ли новый день для их любимых. Ожидание превратилось в момент вечной ходьбы в необъятный пункт назначения. Сегодняшние события кажутся сюжетом какого-то драматического фильма, но, к сожалению, это реальность, героями которой стали украинцы", – сказала Анна.

Своей песней артистка хочет поддержать каждую женщину, которую кровопролитная война разлучила с любимым.

Так, Тринчер с выступлениями посещает приюты с детьми и женщинами на западе Украины, которые были вынуждены покинуть свои родные дома.

Артистка уже спела для беженок в Ивано-Франковске, Львове и Тернополе, где ее встречали тепло, с объятиями и слезами на глазах.

"Украинки невероятные. Самые сильные, самые отважные женщины с большим сердцем. Посещая каждое убежище, я испытывала нестерпимую боль, но вместе с этим и невероятную силу не только женщин, но и совсем маленьких детей… Мы много обнимались, пели, плакали и смеялись, забывая о тоску хотя бы на часок. Так не должно быть. Я хочу, чтобы после глубоких страданий мы все по-новому вдохнули жизнь, и каждый герой вернулся к своей женщине-героине", — добавила Анна.

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