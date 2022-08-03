Анна Тринчер в свой день рождения присоединилась к благотворительной инициативе

Сегодня, 3 августа, Анне Тринчер исполнилось 21. По случаю дня своего рождения певица решила приобщиться к благотворительной инициативе – помочь своим друзьям-блогерам – супругам Куровских – собрать средства на 10 пикапов для ВСУ.

Для тех, кто хочет ее поздравить, Тринчер открыла карту для донатов. Все полученные средства артистка отправит в "Благотворительный фонд Куровских" на пикапы для наших защитников.

Напомним, Тринчер презентовала щемящую видеоработу на песню "Не залишай", которую посвятила героическим украинкам.

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