Анна Винтур в зеленой кожаной куртке с меховым воротником появилась на премьере фильма

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур посетила в Нью-Йорке премьеру документального фильма "Лорн", снятого и спродюсированного Морганом Невиллом, о создателе шоу Saturday Night Live Лорне Майклсе.

Там Анна предстала в зеленой кожаной куртке с меховым воротником и в молочном платье с психоделическим зеленым принтом, черной вышивкой и высокой горловиной. Аутфит она дополнила белыми ботильонами в черные пятнышки. У нее была ее фирменная прическа боб каре с челкой, макияж с нежным оттенком помады на губах и черные солнцезащитные очки на лице.

Перед фотокамерами Винтур также позировала вместе с международным редакционным директором Vanity Fair Марком Гвидуччи и заместителем глобального редакционного директора GQ Адамом Байдави.

