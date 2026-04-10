Анна Винтур в зеленой кожаной куртке с меховым воротником появилась на премьере фильма
Бывший главный редактор американского Vogue в стильном луке пришла на кинособытие.
Анна Винтур посетила в Нью-Йорке премьеру документального фильма "Лорн", снятого и спродюсированного Морганом Невиллом, о создателе шоу Saturday Night Live Лорне Майклсе.
Там Анна предстала в зеленой кожаной куртке с меховым воротником и в молочном платье с психоделическим зеленым принтом, черной вышивкой и высокой горловиной. Аутфит она дополнила белыми ботильонами в черные пятнышки. У нее была ее фирменная прическа боб каре с челкой, макияж с нежным оттенком помады на губах и черные солнцезащитные очки на лице.
Перед фотокамерами Винтур также позировала вместе с международным редакционным директором Vanity Fair Марком Гвидуччи и заместителем глобального редакционного директора GQ Адамом Байдави.