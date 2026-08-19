Анна Завальская, Анатолий Анатолич и Анетта Барсовна: знаменитости с детьми пришли на премьеру фильма

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В кинотеатре «Планета Кино» в развлекательном центре Blockbuster состоялся допремьерный показ нового фильма Warner Bros. Pictures — мистического приключенческого триллера «Конец Оук-стрит».

На премьерный показ пришли певицы Анна Завальская с сыном и Геля Зозуля, телеведущие Анатолий Анатолич с дочерью, Андрей Чорновол и Вячеслав Соломка, актеры Влада Дедкова и Алексей Нагрудный, комик Екатерина Никитина, бывшие участницы реалити-шоу «Холостяк» Ирина Кулешина и Анна Неплях, блогер Анетта Барсовна с сыном, писательница и диджей Яна Алтухова и хореограф Ксения Горб.

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Анна Завальская с сыном/Фото Angie Serdiuk

Анатолий Анатолич с дочерью/Фото Angie Serdiuk

Анетта Барсовна с сыном, Геля Зозуля/Фото Angie Serdiuk

Андрей Чорновол/Фото Angie Serdiuk

Ирина Кулешина/Фото Angie Serdiuk

Яна Алтухова/Фото Angie Serdiuk

По сюжету, после загадочного космического события обычная улица Оук вместе с домами и ее жителями вырывается из пригорода и переносится в неизвестное место. Семья Платтов оказывается среди незнакомой и опасной природы, где привычные правила больше не действуют. Пытаясь выяснить, что произошло и как вернуться домой, герои осознают: их выживание зависит от того, смогут ли они доверять друг другу и действовать сообща.

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Фильм снял Дэвид Роберт Митчелл — режиссер хоррор-триллера «Оно» (It Follows) и детективного триллера «Под Силвер-Лейк».

Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. В актерский состав также вошли Мэйзи Стелла и Кристиан Конвери.

Показ фильма «Конец Оук-стрит» в украинских кинотеатрах продолжается.

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