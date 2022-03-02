Антон Птушкин и другие украинские блогеры обратились к коллегам из России: "Сколько можно молчать?"

Антон Птушкин и другие украинские блогеры обратились к коллегам из России: "Сколько можно молчать?"

Видео на своей странице в Instagram опубликовал Антон.

Антон опубликовал сборное видео на своей странице в Instagram, в котором свои обращения к российским блогерам записали многие известные украинцы: Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Ян Гордиенко, Юра Каплан, Саша Чистова, Настя Гонцул, Дмитрий Евтушенко, Владимир Дантес, Коля Зырянов, Мурафа, Андрей Лузан и многие другие.

"Привет. Мы украинские блогеры, хотим поговорить с нашими коллегами из России. Людьми, которых смотрят, слушают и любят. Мы не будем вас сейчас ни в чем обвинять, давайте просто поговорим", - начинается ролик словами Антона Птушкина.

Российские блогеры, не молчите!

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