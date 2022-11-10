Аня Тейлор-Джой в синей кожаной юбке засветила шрам на колене

Аня Тейлор-Джой посетила премьеру комедийного триллера "Меню" режиссера Марка Майлода, состоявшуюся в BFI Southbank, в Лондоне. В картине Аня сыграла главную роль.

Для этого события актриса выбрала синий лук из кожи от бренда Alexander McQueen. Он состоял из топа-бюстье с обнаженными плечами и асимметричной юбки.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

В этом наряде Аня засветила небольшой шрам на колене.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

На руках у нее были длинные кожаные перчатки. На одну перчатку красавица надела бриллиантовый браслет.

Костюм Тейлор-Джой скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках.

Звезда сделала красивую прическу с локонами, которые с одной стороны спадали на ее хрупкое плечо. Макияж смоки-айс завершил яркий образ Ани.

О фильме:

Тайлер (Николас Голт) приглашает Марго (Аня Тейлор-Джой) на ужин. Но это не простое свидание. Ради этого ужина все гости ресторана отправляются на отдаленный остров. Двенадцать ужинающих здесь людей заплатили за такую возможность немалые деньги. Тайлер пригласил Марго чуть ли не в последнюю минуту, и она еще не успела осознать уникальность заведения и неповторимость меню. Оказывается, шеф Словик (Рейф Файнс) сам выбирал гостей своего ресторана и приготовил для каждого сюрприз. Появление Марго среди приглашенных смутило его, но отступать от своего плана вечеринки он не собирается.

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