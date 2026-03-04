Аня Тейлор-Джой в жемчужном платье сияла на эксклюзивном гала-вечере в Лувре

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

В рамках Недели моды в Париже состоялось традиционное светское благотворительное мероприятие, направленное собрать средства для сохранения и поддержки деятельности Лувра (финансовая помощь на реставрацию, новые проекты, сохранение наследия музея). В рамках этого элитного мероприятия гостям — известным людям из мира искусства, моды, культуры, бизнеса и светской сцены — проводят роскошный ужин и эксклюзивную ночную экскурсию по музею.

В этом году гостьей мероприятия стала американская актриса Аня Тейлор-Джой. Девушка выбрала для гала-вечера изысканное платье от Dior классического дизайна и фасона и выполненное из атласного шелка жемчужного оттенка. У платья было V-образное декольте, пышная юбка и бантики на плечах.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Волосы Аня распустила, на ее лице был яркий макияж с красной помадой, а обула она босоножки с бантиками.

Также актриса посетила показ Dior во время которого креативный директор бренда Джонатан Андерсон представил коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027. Актриса пришла на мероприятие в нежно-персиковом ансамбле.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press