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- Шоу-бизнес
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Аню Тейлор-Джой запечатлели в смелом образе: актриса вышла на улицу в бюстгальтере
Актриса доказала, что она настоящий хамелеон — как на экране, так и в моде.
Выйдя из нью-йоркского отеля The Bowery, актриса Аня Тейлор-Джой продемонстрировала образ, который, без сомнения, привлек внимание.
Вместо классического топа актриса выбрала смелый фиолетовый бюстгальтер, открывавший её рельефный живот. Чтобы немного смягчить весь образ и адаптировать его к дневному выходу, Аня накинула на плечи короткий оливково-зеленый кардиган, оставив его расстегнутым. Носила этот верх она с асимметричной юбкой.
Это неожиданное сочетание цветов — приглушенных оттенков оранжевого и желтого с насыщенным фиолетовым и зеленым — было представлено брендом Balmain в коллекции Pre-Spring 2027.
Актриса дополнила образ яркими желтыми туфлями на каблуке и украшениями от Tiffany & Co., в частности, очень популярной подвеской на шее.
Позже актрису заметили на трибунах во время Чемпионата мира по футболу, где она болела за Аргентину, поскольку выросла в этой стране и свободно говорит на испанском языке.