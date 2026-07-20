Аню Тейлор-Джой запечатлели в смелом образе: актриса вышла на улицу в бюстгальтере

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Реклама

Выйдя из нью-йоркского отеля The Bowery, актриса Аня Тейлор-Джой продемонстрировала образ, который, без сомнения, привлек внимание.

Вместо классического топа актриса выбрала смелый фиолетовый бюстгальтер, открывавший её рельефный живот. Чтобы немного смягчить весь образ и адаптировать его к дневному выходу, Аня накинула на плечи короткий оливково-зеленый кардиган, оставив его расстегнутым. Носила этот верх она с асимметричной юбкой.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Это неожиданное сочетание цветов — приглушенных оттенков оранжевого и желтого с насыщенным фиолетовым и зеленым — было представлено брендом Balmain в коллекции Pre-Spring 2027.

Реклама

Актриса дополнила образ яркими желтыми туфлями на каблуке и украшениями от Tiffany & Co., в частности, очень популярной подвеской на шее.

Позже актрису заметили на трибунах во время Чемпионата мира по футболу, где она болела за Аргентину, поскольку выросла в этой стране и свободно говорит на испанском языке.

Аня Тейлор-Джой с мужем / © Getty Images

Новости партнеров