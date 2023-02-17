Апогей странности: Джулия Фокс вышла на улицу в стрипах, микро-мини и с сумкой-манекеном

Образы знаменитости с каждым разом удивляют все больше. В этот раз на Недели моды она эпатировала аксессуарами.

Эпатажная модель Джулия Фокс опять вышла в свет и продемонстрировала очередной фрик-образ. Она надела серую микро-юбку, которая еле прикрывала ягодицы, а также укороченную виниловую куртку.

Образ Джулии был создан брендом Mikhael Kale, который специализируется на подобных эпатажных вещах.

Однако звездой образа без сомнения стала сумка Фокс, которая напоминала женское тело одетое в маску-балаклаву и кожаные вещи. Более того, сумка была выполнена в полный рост и девушке явно было не просто ее носить с собой.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Лук модели, над которым работала стилист Бриана Андалор, завершили черные стрипы и кардинальные изменения во внешности - Джулия то ли надела парик, то ли покрасила волосы. Также она сделала макияж под новый оттенок волос.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе Фокс поделилась несколькими образами с Недели моды в Нью-Йорке и они также были довольно "безумны". Но также она несколько раз выходила на подиум в частности модель приняла участие в шоу бренда Luis De Javier и завершила показ джинсовым длинным платьем с рогами на груди.

Читайте также: