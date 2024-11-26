Архивные кадры: модель Хайди Клум показала милые фото со своими детьми

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – воспитывает четырех детей – двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке модели с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Лени – тоже модель, поэтому достаточно публичная особа, и часто снимается с мамой в рекламах. Остальных детей Клум показывает редко. Поэтому поклонники звезды были рады увидеть архивные семейные фотографии немецкой модели.

В своем Instagram она показала серию снимков, сделанных, когда ее детям было еще по 3-5 лет.

Фото: Instagram Хайди Клум

Фото сделаны во врем прогулок в лесу с собакой, на берегу моря и на аттракционах.

Фото: Instagram Хайди Клум

"Время летит так быстро!" – написала Хайди по фото.

Фото: Instagram Хайди Клум

Фото: Instagram Хайди Клум

Ранее, напомним, Хайди Клум в Хеллоуин появилась на своей грандиозной звездной костюмированной вечеринке в Нью-Йорке и снова удивила всех свои образом. Она перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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