Архивные кадры: модель Хайди Клум показала милые фото со своими детьми

Немецкая звезда – многодетная мама, однако редко радует своих поклонников семейными снимками.
51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – воспитывает четырех детей – двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке модели с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.
Лени – тоже модель, поэтому достаточно публичная особа, и часто снимается с мамой в рекламах. Остальных детей Клум показывает редко. Поэтому поклонники звезды были рады увидеть архивные семейные фотографии немецкой модели.
В своем Instagram она показала серию снимков, сделанных, когда ее детям было еще по 3-5 лет.
Фото сделаны во врем прогулок в лесу с собакой, на берегу моря и на аттракционах.
"Время летит так быстро!" – написала Хайди по фото.
Ранее, напомним, Хайди Клум в Хеллоуин появилась на своей грандиозной звездной костюмированной вечеринке в Нью-Йорке и снова удивила всех свои образом. Она перевоплотилась в инопланетянина из культового фильма Спилберга.
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