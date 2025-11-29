Ариана Гранде надела последний наряд, созданный модельером Юбером де Живанши

Ариана Гранде

Для Арианы Гранде, которая стала всемирной любимицей после роли в фильме «Wicked: Чародейка», Модный дом Givenchy предоставил платье, которое было представлено в коллекции Haute Couture осень-зима 1995 года, как свадебное.

Нежно-розовый наряд был с круглым декольте, длинными рукавами, пышной юбкой и расшитый атласными лентами по всей длине в замысловатые узоры. Ариана надела его на одно из мероприятий во время пресс-тура к фильму и дополнила цветами в высокой прическе.

Это платье считается последним нарядом легендарного модельера Юбера де Живанши — оно было представлено в качестве завершающего образа финального показа кутюрье в парижском Гранд-отеле. Свою последнюю коллекцию Юбер де Живанши посвятил своему ателье.

Напомним, что живанши дружил о одевал такую легенду как Одри Хепберн, а на пенсии проживал в замке Жонше, являющемся памятником архитектуры, недалеко от Парижа. Модельер скончался в 2018 году в возрасте 91 года.