Ариана Гранде вышла в свет с бывшим возлюбленным, с которым снова сошлась

Ариана Гранде и Рикки Альварес / © Associated Press

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Американская певица и актриса Ариана Гранде впервые появилась на красной дорожке вместе со своим возлюбленным Рикки Альваресом. 33-летняя артистка и 35-летний танцор и фотограф не скрывали чувств перед камерами. Альварес обнимал Гранде за талию, а она с улыбкой смотрела на него.

Ариана Гранде и Рикки Альварес / © Associated Press

Для выхода в свет Ариана выбрала винтажный наряд Badgley Mischka из коллекции 1990-х годов. Светло-серое платье в клетку с тонкими бретелями украшали цветочные детали на лифе, а пышная юбка в пол придавала образу романтичности. Певица собрала темные волосы в гладкую прическу и украсила их светлой лентой. Образ дополнили серьги Swarovski.

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Ариана Гранде и Рикки Альварес / © Associated Press

Рикки предпочел более непринужденный стиль: черный пиджак, белую рубашку с расстегнутым воротником, темные джинсы и коричневые ботинки.

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Ариана Гранде и Рикки Альварес / © Associated Press

История отношений пары началась около десяти лет назад. Ариана и Рикки познакомились во время Honeymoon Tour, когда Альварес работал танцором в команде певицы. Они встречались с 2015-го по 2016 год, после чего расстались, но сохранили дружеские отношения.

Слухи о возобновлении романа появились летом 2026 года, когда артистов заметили вместе в Остине. В августе Гранде фактически подтвердила отношения, опубликовав совместные фотографии с Альваресом.

Ранее, напомним, Ариана Гранде очаровала розовым платьем-кейпом на светском мероприятии.

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