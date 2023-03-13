Ариэль возвращается: появился дублированный трейлер фильма от Disney "Русалочка"

В украинский прокат фильм выйдет в мае.
В Сети появился дублированный трейлер фильма от Disney "Русалочка". Режиссером фэнтези выступил Роб Маршалл, а композиторами – Лин-Мануэль Миранда и Алан Менкен.
"Русалочка" – это история о красивой русалке Ариэль, которую сыграла Холли Бейли. Самая молодая и дерзкая из дочерей короля Тритона, Ариэль стремится узнать больше о мире над водой. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика.
Хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должна следовать зову сердца. Поэтому она заключает соглашение со злой морской ведьмой, Урсулой, которая дает Ариэль шанс выяснить, какая она жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и корону отца.
В украинский прокат "Русалочка" выйдет 25 мая.
Напомним, Холли Бейли на премии "Оскар" сияла в голубом фатиновом платье от Dolce & Gabbana с полупрозрачным корсетом. Лук она дополнила изящными украшениями De Beers.
А на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair актриса предстала в эффектном платье цвета металлик с сексуальным декольте и высоким разрезом. Обула она туфли в тон.
Читайте также:
- Вышел официальный трейлер фантастического экшна "Подземелья и драконы: честь воров" с Крисом Пайном
- "Снова любовь": вышел трейлер романтической комедии с Приянкой Чопрой в главной роли
- В красном платье с вырезами на животе: "Русалочка" Холли Бейли позировала в оригинальном наряде
- В бюстье с позолотой и стильных брюках: актриса Холли Бейли на премьере фильма "Аватар: путь воды"