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Ариэль возвращается: появился дублированный трейлер фильма от Disney "Русалочка"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
2 мин
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Ариэль возвращается: появился дублированный трейлер фильма от Disney "Русалочка"

Фото The Walt Disney Studios

В украинский прокат фильм выйдет в мае.

В Сети появился дублированный трейлер фильма от Disney "Русалочка". Режиссером фэнтези выступил Роб Маршалл, а композиторами – Лин-Мануэль Миранда и Алан Менкен.

Фото The Walt Disney Studios / ©
Фото The Walt Disney Studios

"Русалочка" – это история о красивой русалке Ариэль, которую сыграла Холли Бейли. Самая молодая и дерзкая из дочерей короля Тритона, Ариэль стремится узнать больше о мире над водой. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика.

Фото The Walt Disney Studios / ©
Фото The Walt Disney Studios
Фото The Walt Disney Studios / ©
Фото The Walt Disney Studios

Хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должна следовать зову сердца. Поэтому она заключает соглашение со злой морской ведьмой, Урсулой, которая дает Ариэль шанс выяснить, какая она жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и корону отца.

Фото The Walt Disney Studios / ©
Фото The Walt Disney Studios
Фото The Walt Disney Studios / ©
Фото The Walt Disney Studios
Фото The Walt Disney Studios / ©
Фото The Walt Disney Studios

В украинский прокат "Русалочка" выйдет 25 мая.

Напомним, Холли Бейли на премии "Оскар" сияла в голубом фатиновом платье от Dolce & Gabbana с полупрозрачным корсетом. Лук она дополнила изящными украшениями De Beers.

Голли Бейли / © Associated Press
Голли Бейли / Фото: Associated Press

А на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair актриса предстала в эффектном платье цвета металлик с сексуальным декольте и высоким разрезом. Обула она туфли в тон.

Голли Бейли / © Associated Press
Голли Бейли / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
256
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