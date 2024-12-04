Аристократка вышла в свет: леди Виктория Херви блистала на вечеринках в Лондоне в странных луках

Несмотря на то, что живет она в Лос-Анджелесе, все мероприятия посетила в Лондоне.

Декабрь только начался, а у британской аристократки - 48-летней леди Виктории Херви - расписана каждая секунда. Женщина за последние несколько дней посетила множество светских мероприятий, на которых демонстрировала разные гламурные наряды.

Наряды женщины обычно привлекают особое внимание из-за того, что они не очень удачны, плохо сидят или излишне вызывающие, например, с глубоким декольте или прозрачные.

Первый образ, который продемонстрировала Виктория в этом месяце, был с "голым" эффектом. Женщина надела гламурное платье с розовой аппликацией на премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada" в Лондоне. Наряд был телесного цвета, с сетчатыми частями и цветочной аппликацией пайетками. Носила платье она на голое тело, что было очень заметно, ведь платье просвечивалось.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Второй наряд Виктории был уже костюмом. Она надела блузу с длинными рукавами, высокой горловиной и длинным шлейфом. Живот у аристократки был оголен. Носила ее она с широкими и длинными брюками, а также довольно странной шляпкой с вышивкой. В этом луке она пришла на вручения премии Fashion Awards 2024.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Третий наряд был более скромным. Леди Виктория надела черное мини-платье с пайетками и расклешенными рукавами, которое украшали пуговицы в виде сердечек. Носила наряд она с черными ботильонами, которые выглядели уже изрядно поношенными. В этом луке она пришла на рождественский обед в отеле Londoner.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Напомним, что Виктория была довольно известной в двухтысячных, когда работала моделью. Однако наибольше о ней говорили, когда она недолго встречалась с принцем Эндрю - одним из сыновей королевы Елизаветы II. Также Виктория известна своими не очень удачными высказываниями, одно из которых вызвало настоящий скандал: "Как плохо быть бездомным зимой. Им следует отправиться куда-нибудь в теплое место, например, на Карибы, где они могут есть свежую рыбу целый день", - сказала она в 2003 году.

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