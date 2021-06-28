Арнольд Шварценеггер выехал на велопрогулку с возлюбленной

73-летний "железный Арни" снова выехал на своем коне покататься по городу. Компанию ему составила возлюбленная Хизер Миллиган.

Если вы вдруг не знали, после развода в 2011 году со своей экс-супругой Марией Шрайвер, матерью четверых детей Шварценеггера, в 2013-м он увлекся физиотерапевтом Хизер Миллиган. Разница в возрасте в 28 лет не стала на пути к отношениям пары.

На днях Хизер впервые за долгое время запечатлели на прогулке вместе с Арнольдом Шварценеггером. Актер, как известно, обожает кататься на своей велосипеде и часто компанию ему составляют его взрослые дети. Но не в этот раз.

Арнольд Шварценеггер и Хизер Миллиган / Getty Images

Арни и Хизер запечатлели на велосипедах в Санта-Монике, штат Калифорния. Они неспешно ехали по улице, одетые в спортивные куртки, велосипедные шорты и солнцезащитные очки. Выглядят они весьма гармонично.

Напомним, брак Шварценеггера со Шрайвер распался из-за его измен. Актер на протяжении нескольких лет изменял жене с домработницей Мидлред Баэна, от которой у него родился внебрачный сын Джозеф. Со своей новой пассией отношения Арни подтвердил в 2015 году.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

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Арнольд Шварценеггер на велопрогулках во время карантина (18 фото)

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