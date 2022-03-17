Арнольд Шварценеггер записал обращение к россиянам, в котором рассказал правду о войне в Украине

Арнольд Шварценеггер записал обращение к россиянам, в котором рассказал правду о войне в Украине

Голливудский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии записал видеообращение к россиянам.

В видео Арнольд Шварценеггер решил рассказать, что на самом деле происходит в Украине и как власть Кремля врет своему народу, сеет пропаганду и убивает невинных людей.

"Ваше правительство вам говорит, что это война с целью денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Войну начали власть имущие в Кремле", - говорит в своем обращении Шварценеггер.

Также в своем обращении Арнольд рассказал, что когда ему было 14 лет, у него появился кумир - Юрий Петрович Власов - советский тяжелоатлет. Однако в своем видео Шварценеггер забыл уточнить, что Власов по происхождению был украинцем и родился в Макеевке, которую нещадно бомбит Россия.

Напомним, что ранее 74-летний Шварценеггер уже выражал свою поддержку нашей стране. Актер написал сообщение, в котором заявил, что он "на стороне народа Украины".

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