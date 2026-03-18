Арнольд Шварценеггер отдохнул на горнолыжном курорте со своими детьми и бывшей женой
В Сети появились фото с отдыха звездного семейства.
36-летняя Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь Арнольда Шварценеггер — опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха в компании своих родителей, мужа, братьев и сестры.
Девушка позировала в ярком красном комбинезоне и кепке. «Семейный лыжный клуб», — подписала она фото.
На одном из фото Кэтрин запечатлена со своим мужем — 46-летним актером Крисом Праттом, за которого она вышла замуж в 2019 году. Сейчас пара воспитывает уже трех общих детей и сына от первого брака Криса.
А также с отцом Арнольдом и братьями Патриком и Кристофером, а также сестрой Кристиной.
На фото попала и Мария Шрайвер — бывшая жена Арнольда Шварценеггер и мать его детей. Они были женаты с 1986 по 2011 год (хотя их развод был окончательно оформлен только в 2021 году). Причина их расставания — измена бодибилдера. Оказалось, что у актера был роман и внебрачный ребенок с их домработницей из Мексики.
Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер в черном костюме с огромными лилиями пришла поддержать мужа-актера на премьере фильма с его участием.