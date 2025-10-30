- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Артем Пивоваров с оркестром даст шесть больших концертов во Дворце спорта
Артист презентует в Киеве уникальное шоу.
Артем Пивоваров с оркестром даст шесть больших концертов во Дворце спорта — 7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября.
Артист представит уникальное масштабное шоу с качественной музыкой, спецэффектами, невероятной атмосферой и мощной энергетикой. Артем в сопровождении оркестра исполнит всеми любимые хиты, а также песни из нового альбома «Твои стихи, мои ноты PT.2».
Зрители услышат вживую: «Думи», «Міраж», «Барабан», «Там у тополі», «Дежавю», «Маніфест» и другие треки.
Эти концерты имеют благотворительную цель — собранные средства команда Пивоварова передаст Вооруженным Силам Украины.
Пивоваров сыграл более 300 благотворительных концертов в Европе, в частности в Украине, США и Канаде. Певец продолжает популяризировать украинскую культуру во всем мире.
«Целью этого шоу является не только духовная поддержка украинцев и помощь ВСУ, что является главным приоритетом для Пивоварова. Это также возможность в очередной раз продемонстрировать, что в Украине возможно создавать концертные шоу мирового уровня», — отметила команда артиста.
Напомним, Артем Пивоваров в прошлом году представил феерическое высокотехнологичное шоу во Дворце спорта, собрав три солдаута подряд.