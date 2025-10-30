ТСН в социальных сетях

Артем Пивоваров с оркестром даст шесть больших концертов во Дворце спорта

Артист презентует в Киеве уникальное шоу.

Артем Пивоваров с оркестром даст шесть больших концертов во Дворце спорта — 7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября.

Артист представит уникальное масштабное шоу с качественной музыкой, спецэффектами, невероятной атмосферой и мощной энергетикой. Артем в сопровождении оркестра исполнит всеми любимые хиты, а также песни из нового альбома «Твои стихи, мои ноты PT.2».

Зрители услышат вживую: «Думи», «Міраж», «Барабан», «Там у тополі», «Дежавю», «Маніфест» и другие треки.

Эти концерты имеют благотворительную цель — собранные средства команда Пивоварова передаст Вооруженным Силам Украины.

Пивоваров сыграл более 300 благотворительных концертов в Европе, в частности в Украине, США и Канаде. Певец продолжает популяризировать украинскую культуру во всем мире.

«Целью этого шоу является не только духовная поддержка украинцев и помощь ВСУ, что является главным приоритетом для Пивоварова. Это также возможность в очередной раз продемонстрировать, что в Украине возможно создавать концертные шоу мирового уровня», — отметила команда артиста.

Напомним, Артем Пивоваров в прошлом году представил феерическое высокотехнологичное шоу во Дворце спорта, собрав три солдаута подряд.

