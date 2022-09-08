Артистка ALISA в эффектных платьях-вышиванках предстала в клипе на песню о красоте украинок

Певица сочетала в сингле народные мотивы и современный грув.
Молодая украинская артистка ALISA к своему 20-летию выпустила новую песню под названием "Очі дівочі", которую посвятила красоте каждой украинки, вдохновляющей и сбивающей с ног.
Уже традиционно для артистки в звучании песни соединились народные мотивы и современный грув.
"Песня "Очі дівочі" о невероятной красоте украинских девушек. О неземных глазах, которые влюбляют и впечатляют с первого взгляда. Когда я писала эту песню, у меня в голове был образ украинской девушки, который хотелось передать словами, вокалом и музыкой, ради которой наши мужчины одерживают самые ценные победы", — сказала ALISA.
На создание сингла певицу вдохновили слова народной песни "Чорні брови, карі очі".
"Я хочу как можно больше обращать внимание слушателей на украинскую этничность, наши корни. У нас непревзойденные народные песни, таких нет во всем мире. Очень важно чтить память украинского народного стиля и нести его новому поколению", — добавила девушка.
В клипе на песню ALISA продемонстрировала четыре образа в красивых платьях-вышиванках: в белом, молочном, черном и зеленом.
Свои образы она дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Для одного из аутфитов красавица использовала цветочный венок.
Напомним, фит ALISA из YARMAK "Дике поле" набрал более 4 млн просмотров на YouTube. Комментарий, набравший больше всего лайков под видео, лучше всего охарактеризовал эту работу: "Как будто сама Киевская Русь спела".
К слову, все полученные средства от прослушивания песни "Дике поле", а это больше полумиллиона гривен артисты передали на нужды ВСУ.
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