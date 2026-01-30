- Дата публикации
Артистка Charli XCX в золотом бальном платье очаровала образом на премьере фильма
Звезда сияла в роскошном кастомном наряде от Vivienne Westwood.
Британская артистка Charli XCX посетила премьеру фильма "Грозовой перевал", которая состоялась в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. Она стала автором саундтреков к ленте.
На мероприятии Charli XCX восхитила своим роскошным образом в бальном золотом асимметричном платье от Vivienne Westwood, которое для нее создали на заказ.
Наряд имел корсетный верх, пикантное декольте с кружевными рюшами, объемные бедра и шлейф из тюля.
Аутфит артистка дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была волнистая укладка, макияж с черными стрелками, золотая цепочка с подвеской на шее и золотые кольца на руках.
В этом образе она была похожа на настоящую принцессу.