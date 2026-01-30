ТСН в социальных сетях

Артистка Charli XCX в золотом бальном платье очаровала образом на премьере фильма

Звезда сияла в роскошном кастомном наряде от Vivienne Westwood.

Алина Онопа
Charli XCX

Charli XCX / © Associated Press

Британская артистка Charli XCX посетила премьеру фильма "Грозовой перевал", которая состоялась в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. Она стала автором саундтреков к ленте.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

На мероприятии Charli XCX восхитила своим роскошным образом в бальном золотом асимметричном платье от Vivienne Westwood, которое для нее создали на заказ.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Наряд имел корсетный верх, пикантное декольте с кружевными рюшами, объемные бедра и шлейф из тюля.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Аутфит артистка дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была волнистая укладка, макияж с черными стрелками, золотая цепочка с подвеской на шее и золотые кольца на руках.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

В этом образе она была похожа на настоящую принцессу.

