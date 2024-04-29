Атлас, декольте и камни: как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон

Сегодня мы вспоминаем свадьбу Кейт и Уильяма, которая состоялась 29 апреля 2011 года – ровно тринадцать лет назад.

Под венец Кейт Миддлтон шла в платье, созданном дизайнером Модного дома Alexander McQueen – Сарой Бертон. Наряд невесты, который был поразительно похож на платье бельгийской принцессы Изабеллы, стоил 434 тысячи долларов.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Рукава и лиф платья украшали кружевные цветы-символы: чертополох, розы, листья клевера и нарциссы. Кружево создавалось вручную. Нижняя юбка платья была также украшена кружевом, а шлейф платья был длиной в 2,7 метров.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Было у Кэтрин на свадьбе и второе платье невесты, его она надела на праздничный банкет. Его дизайном также занималась Сара Бертон. Наряд был выполнен из сатина, лиф был достаточно откровенным и, возможно, платье было без бретелек, но это наверняка не известно, так как сверху было болеро из ангоры, которое Кейт не снимала. Пояс на платье был украшен камнями и идеально подчеркивал тонкую талию невесты.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня в честь годовщины свадьбы Кейт и Уильям опубликовали фото, которым напугали поклонников.

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