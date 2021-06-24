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Atlas Weekend-2021: участники третьего дня фестиваля

Atlas Weekend-2021: участники третьего дня фестиваля

Bеz Обмежень

Уже совсем скоро настоящие меломаны смогут насладиться выступлениями любимых артистов.

В этом году музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition состоится с 5 по 11 июля на столичном ВДНХ. Во время него выступит много интересных исполнителей.

Список артистов 3-го дня фестиваля (7 июля):

Main Stage

  • 16: 30-17: 15 — Brunettes Shoot Blondes
  • 19: 45-20: 45 — Bеz Обмежень
  • 22: 00-23: 15 — DJ SNAKE

West Stage

  • 16:00-16:45 — Sasha Boole
  • 18:30-19:30 — Beissoul & Einius
  • 21:15-22:30 — 5`Nizza

East Stage

  • 15: 30-16:15 — Joryj Kłoc
  • 16: 45-17:30 — Sinoptik
  • 18:00-19:00 — Epolets
  • 19:45-21:00 — ТНМК

North Stage

  • 15:00-15:30 — SuckmysalaD
  • 16:00-16:30 — Сергей Лазановський
  • 17:15-18:00 — Rozhden
  • 18:45-19:45 — Арсен Мирзоян
  • 20:45-22:00 — Джамала

Electronic Stage

  • 15:30-17:00 — Gidro GIDRO
  • 17:00-18:15 — W¿T (BA-BLOW)
  • 18:15-19:00 — Eduard_ov
  • 19:00-19:30 — EEONEGUY
  • 19:30-20:15 — Raft Tone
  • 20:15-21:00 — Wanna Wake
  • 21:00-22:00 — Sikdope

Напомним, все билеты, которые поклонники фестиваля купили раньше, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять на выгодных условиях и посетить фестиваль в этом году или вернуть за них деньги.

К слову, Atlas Weekend Friends Edition состоится согласно всем карантинными правилами: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.

Список артистов первых двух дней фестиваля читайте здесь.