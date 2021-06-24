Atlas Weekend-2021: участники третьего дня фестиваля

Уже совсем скоро настоящие меломаны смогут насладиться выступлениями любимых артистов.
В этом году музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition состоится с 5 по 11 июля на столичном ВДНХ. Во время него выступит много интересных исполнителей.
Список артистов 3-го дня фестиваля (7 июля):
Main Stage
- 16: 30-17: 15 — Brunettes Shoot Blondes
- 19: 45-20: 45 — Bеz Обмежень
- 22: 00-23: 15 — DJ SNAKE
West Stage
- 16:00-16:45 — Sasha Boole
- 18:30-19:30 — Beissoul & Einius
- 21:15-22:30 — 5`Nizza
East Stage
- 15: 30-16:15 — Joryj Kłoc
- 16: 45-17:30 — Sinoptik
- 18:00-19:00 — Epolets
- 19:45-21:00 — ТНМК
North Stage
- 15:00-15:30 — SuckmysalaD
- 16:00-16:30 — Сергей Лазановський
- 17:15-18:00 — Rozhden
- 18:45-19:45 — Арсен Мирзоян
- 20:45-22:00 — Джамала
Electronic Stage
- 15:30-17:00 — Gidro GIDRO
- 17:00-18:15 — W¿T (BA-BLOW)
- 18:15-19:00 — Eduard_ov
- 19:00-19:30 — EEONEGUY
- 19:30-20:15 — Raft Tone
- 20:15-21:00 — Wanna Wake
- 21:00-22:00 — Sikdope
Напомним, все билеты, которые поклонники фестиваля купили раньше, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять на выгодных условиях и посетить фестиваль в этом году или вернуть за них деньги.
К слову, Atlas Weekend Friends Edition состоится согласно всем карантинными правилами: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.
Список артистов первых двух дней фестиваля читайте здесь.