Atlas Weekend-2021: Верка Сердючка, KAZKA, ARTBAT и другие участники четвертого дня фестиваля

Самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы состоится в специальном формате — Atlas Weekend Friends Edition — с 5 по 11 июля.

Уже совсем скоро настоящие ценители хорошей музыки смогут насладиться выступлениями любимых артистов на фестивале Atlas Weekend, который в этом году пройдет в специальном формате Friends Edition.

Предлагаем ознакомиться со списком артистов 4-го дня фестиваля (8 июля):

Main Stage

KHAYAT — 16:45 — 17:15

KAZKA — 18:00 — 18:45

Валерий Меладзе — 19:45 — 20:45

VERKA SERDUCHKA — 21:45 — 23:15

West Stage

Катя Вандина — 15:30 — 16:00

OFLIYAN — 16:30 — 17:15

BAHROMA — 17:45 — 18:30

TVORCHI — 19:15 — 20:15

BRAINSTORM — 21:30 — 22:45

East Stage

CROSSCHAINS — 15:30 — 16:00

SPACE OF VARIATIONS — 18:30 — 19:15

WILDWAYS — 20:15 — 21:15

Порнофильмы — 22:00 — 23:15

North Stage

DAKOOKA — 17:15 — 18:00

SUNSAY — 18:45 — 19:45

SHORTPARIS — 20:45 — 21:45

Electronic Stage

WEIZMAN — 15:00 — 17:00

DINO LENNY — 17:00 — 19:00

SHALL OCIN — 19:00 — 20:40

ARTBAT — 20:40 — 23:15

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Напомним, Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля на столичном ВДНХ. Впервые на фестивале выступит Тина Кароль. Она стала хедлайнером первых двух дней фестиваля — 5 и 6 июля.

К слову, все билеты, которые поклонники фестиваля купили раньше, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять на выгодных условиях и посетить фестиваль в этом году или вернуть за них деньги.

Atlas Weekend Friends Edition состоится согласно всем карантинными правилами: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.

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