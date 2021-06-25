Atlas Weekend-2021: Верка Сердючка, KAZKA, ARTBAT и другие участники четвертого дня фестиваля

Самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы состоится в специальном формате — Atlas Weekend Friends Edition — с 5 по 11 июля.
Уже совсем скоро настоящие ценители хорошей музыки смогут насладиться выступлениями любимых артистов на фестивале Atlas Weekend, который в этом году пройдет в специальном формате Friends Edition.
Предлагаем ознакомиться со списком артистов 4-го дня фестиваля (8 июля):
Main Stage
KHAYAT — 16:45 — 17:15
KAZKA — 18:00 — 18:45
Валерий Меладзе — 19:45 — 20:45
VERKA SERDUCHKA — 21:45 — 23:15
West Stage
Катя Вандина — 15:30 — 16:00
OFLIYAN — 16:30 — 17:15
BAHROMA — 17:45 — 18:30
TVORCHI — 19:15 — 20:15
BRAINSTORM — 21:30 — 22:45
East Stage
CROSSCHAINS — 15:30 — 16:00
SPACE OF VARIATIONS — 18:30 — 19:15
WILDWAYS — 20:15 — 21:15
Порнофильмы — 22:00 — 23:15
North Stage
DAKOOKA — 17:15 — 18:00
SUNSAY — 18:45 — 19:45
SHORTPARIS — 20:45 — 21:45
Electronic Stage
WEIZMAN — 15:00 — 17:00
DINO LENNY — 17:00 — 19:00
SHALL OCIN — 19:00 — 20:40
ARTBAT — 20:40 — 23:15
Напомним, Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля на столичном ВДНХ. Впервые на фестивале выступит Тина Кароль. Она стала хедлайнером первых двух дней фестиваля — 5 и 6 июля.
К слову, все билеты, которые поклонники фестиваля купили раньше, остаются действительными на новые даты Atlas Weekend в 2022 году. Кроме того, эти билеты можно обменять на выгодных условиях и посетить фестиваль в этом году или вернуть за них деньги.
Atlas Weekend Friends Edition состоится согласно всем карантинными правилами: будет действовать масочный режим и правила социальной дистанции.
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