Атмосфера уюта и ностальгии: Павел Зибров выступит с благотворительным концертом в Киеве

Павел Зибров выступит с концертом в Киеве. Часть вырученных артист отправит нашим защитникам.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, приглашаю вас на мой концерт 9 сентября в 19:00 в Bel Etage.

В этот вечер будет царить атмосфера уюта и ностальгии. Во время концерта будут звучать мои бессмертные хиты.

Украинская культура, равно как и украинская армия, работает на общую Победу. Часть средств будет перечислена на ВСУ. Жду вас!" – пригласил Зибров.

Напомним, Павел Николаевич показал красивое фото со своей женой.

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