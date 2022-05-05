Аврил Лавин снялась для глянца в образе от украинского дизайнера

Аврил Лавин снялась для глянца в образе от украинского дизайнера

Певица Аврил Лавин - одна из множества знаменитостей, которые поддержали Украину.

37-летняя звезда снялась для глянца Basic Magazine в нескольких образах от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

В частности, она позировала в желтом платье-жакете, которое надела на голое тело, и белом жакете со стразами на лацканах. Стилистом этих луков стал Макс Гор.

В остальном образ звезды был практически идентичен тому, как она выглядела на пике свой карьеры: длинные белые волосы, яркий макияж, массивные украшения и розовые пряди.

Также отметим, что очень вещи от бренда Gasanova любит американская бизнес-леди и писательница Мэй Маск. У знаменитости невероятная коллекция из украинских брендов, но в нарядах от Gasanova она появляется чаще всего.

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