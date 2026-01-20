ТСН в социальных сетях

Австралийская актриса Тереза Палмер вышла на красную дорожку с четырехмесячной дочкой

Она посетила презентацию фильма Addition, в котором исполнила главную роль.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Тереза Палмер

Тереза Палмер / © Getty Images

Ходить с ребенком на работу — это новый тренд, который мы неоднократно видели среди известных и влиятельных женщин. Младенцы появлялись на заседаниях, совещаниях и конференциях, но австралийская актриса Тереза Палмер вышла на новый уровень и просто взяла свою малышку на красную дорожку.

20 января в Сиднее 39-летняя женщина вышла к фотографам со своей четырехмесячной дочкой Лотас Блум. Девочка была одета в милый белый плюшевый боди и постоянно улыбалась гостям мероприятия.

Тереза Палмер и ее дочь Лотас / © Getty Images

Тереза Палмер и ее дочь Лотас / © Getty Images

Сама же Терез надела элегантное черное мини-платье с открытыми плечами и длинными рукавами. Образ она дополнила высокой прической хвостом, туфлями-лодочками, длинными серьгами и ярким макияжем.

Также в соцсети актриса показала, как готовилась к мероприятию. Тереза опубликовала фото как сидит на кровати в маске для лица, а маленькая Лотас у нее на ногах.

Тереза Палмер и ее дочь Лотас

Тереза Палмер и ее дочь Лотас

Однако также стоит отметить, что Лотас — не единственный ребенок женщины, ведь у актрисы есть еще четыре ребенка от ее мужа Марка Уэббера — два сына и еще две дочери.

