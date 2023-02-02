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Австралийская воздушная гимнастка пришла на премьеру фильма в платье с декольте до пупка и обнаженной спиной

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1857
Время на прочтение
2 мин
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Австралийская воздушная гимнастка пришла на премьеру фильма в платье с декольте до пупка и обнаженной спиной

Киана Де Ван Дер Шурен / Фото: Getty Images

Гимнастка побывала на премьере фильма с Сальмой Хайек в главной роли.

В Майами-Бич состоялся премьерный показ фильма "Супер Майк: Последний танец", в котором главные роли исполнили Сальма Хайек и Ченнинг Татум.

Среди посетивших мероприятие наше внимание привлекла австралийская воздушная гимнастка Киана Де Ван Дер Шурен. Девушка была одета в откровенное черное платье макси с американской проймой, имевшей декольте до пупка.

Киана Де Ван Дер Шурен / © Getty Images
Киана Де Ван Дер Шурен / Фото: Getty Images

У Кианы также была обнаженная спина, которую она с удовольствием продемонстрировала фотографам.

Киана Де Ван Дер Шурен / © Getty Images
Киана Де Ван Дер Шурен / Фото: Getty Images

Волосы гимнастка собрала в гладкий пучок, а в макияже акцент сделала на черных стрелках и пышных ресницах. В ушах были золотые серьги, а на пальцах – золотые кольца.

О фильме:

Майк Лэйн (Ченнинг Татум) снова выходит на сцену после длительного перерыва. Его деловое соглашение провалилось, и, оставшись без денег, он вынужден подрабатывать барменом во Флориде. Чтобы вспомнить старые добрые времена, Майк едет в Лондон с богатой светской львицей (Сальма Хайек). Она привлекает Лейна предложением, от которого он не может отказаться. Но у женщины есть и собственные планы. Когда Майк осознает, что на уме у его спутницы, перед ним и его командой танцоров встает вопрос: смогут ли они справиться своими силами?

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Дата публикации
Просмотры
1857
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