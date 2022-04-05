Авторы нашумевшего хита "Доброго вечора, ми з України" выпустили новый трек

Кременчужане выпустилы новую патриотическую песню.

Диджеи из Кременчуга – ProBass (Артем Ткаченко) и Hardi (Максим Мокренко) – презентовали новый трек "Настане день — закінчиться війна", который подбадривает патриотический дух украинцев.

Вокал к синглу исполнила Anna Bulat, гитара – Yevhenii DASHchenko.

В видео показали кадры мирной Украины и войны: как украинцы защищают свою Родину и сражаются против российских оккупантов.

"Настанет день! Он уже близко! Я чувствую! Я это вижу! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! ВЕСЬ МИР СЛЫШИТ ЭТО!!

Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятные. Каждый из нас делает для этого все, что нужно и сделает еще больше и еще больше, и еще больше, и еще больше, и еще, а потом еще БОЛЬШЕ!! У нас много земли, урожай подсолнечника будет рекордным! Мы знаем всю правду! Правда, знает нас! С нами Бог!

СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА НАЦИИ! СЛАВА ВСУ!" – написали музыканты.

Ранее диджеи выпустили еще один патриотический трек "Козаки йдуть".

Напомним, ProBass & Hardi являются создателями популярной песни "Доброго вечора, ми з України". Именно эта фраза стала культовым приветствием украинцев. Видео песни на YouTube собрало уже более 4 миллионов просмотров.

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