Айрис Лоу в кружевном мини-платье посетила показ Saint Laurent в Париже

Айрис Лоу / © Getty Images

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Модель надела черное мини-платье с кружевной отделкой на груди и на подоле наряда, сочетая его с остроносыми прозрачными туфлями-лодочками на каблуках, сделала стильную укладку и выразительный макияж смоки-айс, а губы подчеркнула блеском.

Айрис Лоу любит выбирать смелые образы для своих светских выходов и показ на Парижской неделе моды не стал исключением.

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Айрис Лоу / © Getty Images

Это же мероприятие в Париже посетила дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Мосс. Девушка также выбрала черный короткий наряд.

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Лила Мосс / © Getty Images

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