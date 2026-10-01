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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Айрис Лоу в кружевном мини-платье посетила показ Saint Laurent в Париже

25-летняя дочь Джуда Лоу – Айрис – посетила показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Айрис Лоу

Айрис Лоу / © Getty Images

Модель надела черное мини-платье с кружевной отделкой на груди и на подоле наряда, сочетая его с остроносыми прозрачными туфлями-лодочками на каблуках, сделала стильную укладку и выразительный макияж смоки-айс, а губы подчеркнула блеском.

Айрис Лоу любит выбирать смелые образы для своих светских выходов и показ на Парижской неделе моды не стал исключением.

Айрис Лоу / © Getty Images

Айрис Лоу / © Getty Images

Это же мероприятие в Париже посетила дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Мосс. Девушка также выбрала черный короткий наряд.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

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