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- Шоу-бизнес
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Айрис Лоу в кружевном мини-платье посетила показ Saint Laurent в Париже
25-летняя дочь Джуда Лоу – Айрис – посетила показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже.
Модель надела черное мини-платье с кружевной отделкой на груди и на подоле наряда, сочетая его с остроносыми прозрачными туфлями-лодочками на каблуках, сделала стильную укладку и выразительный макияж смоки-айс, а губы подчеркнула блеском.
Айрис Лоу любит выбирать смелые образы для своих светских выходов и показ на Парижской неделе моды не стал исключением.
Это же мероприятие в Париже посетила дочь супермодели Кейт Мосс – Лила Мосс. Девушка также выбрала черный короткий наряд.
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