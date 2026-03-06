ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Айрис Лоу в смелом луке без бюстгальтера появилась на Неделе моды в Париже

25-летняя британка побывала на показе Изабель Маран в рамках Недели моды, которая все еще продолжается в столице Франции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Айрис Лоу

Айрис Лоу / © Getty Images

Дочь актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост, приехала на показ бренда Isabel Marant в рамках Парижской недели моды осень-зима 2026, состоявшемся в Palais de Tokyo.

Айрис была в нюдовой майке, которую надела без бюстгальтера, расстегнув почти все пуговицы на груди и графитовых штанах с низкой талией, сочетая аутфит с мюлями на каблуках. У девушки был легкий макияж, подчеркивающий ее черты лица, укладка с мокрым эффектном и серьги-висюльки в ушах.

Айрис Лоу / © Getty Images

Айрис Лоу / © Getty Images

Напомним, в Париже сейчас собрался весь светский бомонд. Британская модель Кейт Мосс приехала во Францию вместе с дочерью и попала под прицел папарацци уже несколько раз.

Кейт Мосс в Париже / © Getty Images

Кейт Мосс в Париже / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
171
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie