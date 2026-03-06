Айрис Лоу в смелом луке без бюстгальтера появилась на Неделе моды в Париже

Айрис Лоу / © Getty Images

Дочь актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост, приехала на показ бренда Isabel Marant в рамках Парижской недели моды осень-зима 2026, состоявшемся в Palais de Tokyo.

Айрис была в нюдовой майке, которую надела без бюстгальтера, расстегнув почти все пуговицы на груди и графитовых штанах с низкой талией, сочетая аутфит с мюлями на каблуках. У девушки был легкий макияж, подчеркивающий ее черты лица, укладка с мокрым эффектном и серьги-висюльки в ушах.

Напомним, в Париже сейчас собрался весь светский бомонд. Британская модель Кейт Мосс приехала во Францию вместе с дочерью и попала под прицел папарацци уже несколько раз.

