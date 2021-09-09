Аж грудь сдавило: Ирина Шейк надела на вечеринку очень тесный боди

35-летняя модель Ирина Шейк посетила вечеринку Bulgari, которая вчера состоялась в Le Bain, в Нью-Йорке.

Модель приехала на пати в очень обтягивающем боди из латекса, которое сильно сдавливало грудь модели и графитовых широких брюках с накладными карманами, которые дополнила нюдовыми босоножками на каблуках.

На шее у звезды висела цепочка с кулоном, в ушах были сверкающие серьги, а на голове короткий темный парик. Видимо, Шейк решила немного изменить образ, поэтому появилась на публике в нем. Макияж на лице модели был максимально естественным.

Ирина Шейк / Getty Images

Похоже, у знаменитостей начался сезон вечеринок и светских раутов, и мы будем видеть их чаще даже в объективах папарацци.

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