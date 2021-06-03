Бабушка на прогулке: Иоланду Хадид запечатлели с внучкой в Нью-Йорке

57-летняя Иоланда Хадид заботливо выполняет роль бабушки.

Она была сфотографирована репортерами во время прогулки с внучкой Хай – дочерью Джиджи Хадид и Зейна Малика. Иоланда шла с коляской в районе Сохо, в Нью-Йорке.

Она была очень просто одета: в синюю толстовку с капюшоном, лосины и белые кроссовки, на голове у нее была черная бейсболка, а на лице - солнцезащитные очки. Малышка Хай была в коляске, ее лицо до сих пор не показывают публике. Джиджи Хадид публикует иногда снимки с дочкой в Instagram, но не показывает, как выглядит ребенок.

Иоланда Хадид / Getty Images

В этот же день, напомним, фотографам удалось запечатлеть на прогулке новоиспеченную маму Карли Клосс. Модель гуляла с сыном Леви и со своей свекровью. Выглядела весьма стильно в белом топе и брючном костюме.

Карли Клосс с сыном и свекровью Серил Кушнер / Getty Images

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Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

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