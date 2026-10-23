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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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244
Время на прочтение
1 мин

Барбара Палвин показала новорожденную дочь в костюме ангела после шоу Victoria’s Secret

Модель опубликовала милое фото в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Барбара Палвин

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

33-летняя Барбара Палвин поделилась трогательными фотографиями своей новорожденной дочери Сильви. Малышка появилась на одном из снимков в белом боди с золотистыми крыльями ангела — наряде, который стал милой отсылкой к недавнему участию ее мамы в показе Victoria’s Secret.

Дочь Барбары Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Фотографии модель опубликовала в Instagram. На других снимках девочка проводит время с близкими, а ее отец, актер Дилан Спроус, кормит дочь из бутылочки.

Муж Барбары Палвин с дочкой / © Instagram Барбары Палвин

Муж Барбары Палвин с дочкой / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин с родственниками / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин с родственниками / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин с родственниками / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин с родственниками / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин с бабушкой / © Instagram Барбары Палвин

Дочь Барбары Палвин с бабушкой / © Instagram Барбары Палвин

Публикацию Палвин сопроводила словами благодарности родным и друзьям за поддержку в новом жизненном этапе. Модель призналась, что первые недели материнства могут быть непростыми: иногда даже возможность спокойно принять душ или поесть становится настоящим достижением. При этом она подчеркнула, что чувствует себя окруженной любовью и заботой.

Барбара Палвин с дочкой / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин с дочкой / © Instagram Барбары Палвин

Особенно символичным этот пост стал после возвращения Барбары на подиум Victoria’s Secret. 18 октября она приняла участие в ежегодном шоу в Лос-Анджелесе — всего через шесть недель после рождения дочери. Для модели это стало важным опытом, а поддержку ей оказывал муж, который наблюдал за ее выходом из первого ряда.

Ранее, напомним, Барбара Палвин в розовом пеньюаре и в компании мужа снялась в «беременной» фотосессии.

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