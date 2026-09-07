Барбара Палвин в розовом пеньюаре и в компании мужа снялась в "беременной" фотосессии

Барбара Палвин с мужем / © Instagram Барбары Палвин

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32-летняя венгерская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвин — поделилась в своем Instagram серией нежных кадров из «беременной» фотосессии, которую устроила вместе с мужем, актером Диланом Спраусом. Будущие родители готовятся к рождению первого ребенка — дочери.

Палвин находится уже на 36-й неделе беременности. Для съемки модель выбрала винтажный пеньюар Victoria’s Secret нежно-розового цвета. Полупрозрачный укороченный топ с пышными рукавами и длинными летящими деталями подчеркнул ее округлившийся живот.

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Барбара Палвин с мужем / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

«Предлагайте имена», — с юмором подписала публикацию Палвин, поскольку супруги пока не определились с именем для дочери.

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Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин с мужем / © Instagram Барбары Палвин

Напомним, о беременности Палвин и Спраус объявили ранее в этом году. Модель впервые продемонстрировала округлившийся живот на Каннском кинофестивале в мае. С тех пор она открыто рассказывает о беременности и изменениях, которые происходят с ее телом и эмоциональным состоянием. Теперь до встречи с дочерью паре остаются считаные недели.

Барбара Палвин с мужем / © Associated Press

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