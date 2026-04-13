Бархат, вырезы и хитовые туфли: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз затмила всех на мероприятии

Лили Коллинз / © Associated Press

37-летняя актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в «Эмили в Париже», посетила специальное мероприятие посвященное новому сезону этого звездного сериала.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, а Лили появилась на нем в темно-красном бархатном платье из последней коллекции бренда Balenciaga, представленной новым креативным директором Пьерпаоло Пиччоли.

Платье актрисы является одной из самых интересных вещей коллекции, а все из-за его кроя и тяжелой бархатной ткани. Это был наряд с облегающей юбкой длины миди и драпировкой на лифе и бедрах, из-за которой образ казался легким, простым, но в то же время элегантным.

Остальной свой стиль актриса оставила сдержанным — надела стильные, но лаконичные черные туфли хитового дизайна, а также добавила к образу очень простые серьги. Волосы Коллинз после смены стрижки носит только распущенными.

Также напомним, что Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн, с которой ее часто сравнивают. Это будет картина о создании классической ленты 1961 года «Завтрак у Тиффани».