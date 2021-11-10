Бархатный костюм, клатч-сердце и маникюр: гламурный Джаред Лето на премьере фильма "Дом Гуччи"

На красной дорожке актер появился с ног до головы одетый в Gucci.

9 ноября в Лондоне состоялась мировая премьера картины Ридли Скотта "Дом Гуччи", которая рассказывает историю о резонансном убийстве наследника модной Империи Маурицио Гуччи. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Сальма Хайек и Джаред Лето.

Актеры фильма / Associated Press

На красной дорожке все актеры блистали в роскошных нарядах от Модного дома Gucci. Особое внимание привлек Джаред Лето, ведь появился в гламурном образе, в котором сочетал бархатный костюм бирюзового цвета с приталенным пиджаком и брюками клеш со светло-серыми ботинками на каблуке и легкой шифоновой рубашкой с V-образным вырезом.

Джаред Лето / Associated Press

Но изюминкой вечернего аутфита актера стало бриллиантовое украшение на шее, белый маникюр и необычный клатч-сердце (Gucci Heart Bag), повторяющий анатомическое строение органа. Сумка была полностью инкрустирована стразами. Впервые этот аксессуар был представлен брендом в коллекции Aria в апреле 2021 года.

Джаред Лето / Associated Press

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