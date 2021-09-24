Бэк-вокалистка Олега Винника в наряде с сексуальным декольте презентовала новую песню

Фолк-поп исполнительница выпустила трек под названием "Подруга".

Бэк-вокалистка Олега Винника – ТАЮНЕ – презентовала свою сольную песню "Подруга" (это ее 7-й студийный трек). Новый сингл – это легкий микс танцевальной музыки, ироничного текста и глубоко драматического сюжета. Это одна из миллионов женских историй, происходящих сплошь и рядом в нашей повседневности: про боль любви, которую невозможно измерить, променять или подкупить любыми благами.

Таюне/Прессслужба

"Главная мысль композиции заключается в том, что не все в жизни продается и покупается. Можно дарить украшения, часы, машины, но это не заставит другого человека тебя полюбить. Мы часто ищем в своем избраннике определенные качества, можем нафантазировать, каким он должен быть. Но залог крепких искренних отношений – это не только восхищение положительными сторонами партнера, но и принятие всех его недостатков", - отметила ТАЮНЕ.

Таюне/Прессслужба

Автором слов и музыки традиционно выступил Олег Винник, придав песне фирменный лирический вайб с удивительно присущим ему сочетанием "грустинки" и "улыбки".

"В последнее время люди буквально забросали нас комментариями с просьбами о том, что хотят слышать больше песен в исполнении ТАЮНЕ. Поэтому мы осуществили желание слушателей, подарив им новый трек "Подруга". Не скажу, что это одна из самых сложных моих музыкальных работ, но создавалась она довольно долго – порядка двух лет. Писать для другого артиста – всегда очень трепетно и ответственно. Зато потом, слушая песню по радио, понимаешь, что не зря не торопился: продукт должен созреть, настояться, как вино", - поделился Олег.

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