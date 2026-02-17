Бекхэмы устроили грандиозную вечеринку в честь 21-летия их младшего сына Круза

Круз Бекхэм с братом Ромео и его девушкой Ким / © Instagram Виктории Бекхэм

В минувшие выходные Дэвид и Виктория Бекхэм устроили своему младшему сыну роскошную вечеринку по случаю его 21-летия в отеле The MAINE в районе Мейфэр, где они отпраздновали это событие в кругу семьи и друзей.

Семья Бекхэмов продемонстрировала единство, отмечая юбилей Круза, который приходится на 20 февраля, в то время как старший сын четы Бекхэм — Бруклин — продолжает изолироваться от своих родственников.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Тема вечеринки, устроенной любителем музыки Крузом, была «Большой бал в стиле Beatles»: в центре зала висела огромная сверкающая люстра, гости были одеты в вечерние наряды и наслаждались роскошным ужином и напитками.

Круз и Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Круз Бекхэм и его девушка Джеки (в центре) / © Instagram Виктории Бекхэм

Ромео Бекхэм и его девушка Ким с Крузом / © Instagram Виктории Бекхэм

Сам именинник вышел на сцену со своей новой группой Cruz Beckham And The Beakers, чтобы выступить для гостей. Фотографиями с вечера у себя в Instagram поделилась Виктория Бекхэм.

Викки и ее муж Дэвид выглядели счастливее, чем когда-либо, с гордостью позируя для фотографий со своими детьми перед началом вечера.

Семья Бекхэм на вечеринке Круза / © Instagram Виктории Бекхэм

Круз Бекхэм с девушкой Джеки / © Instagram Виктории Бекхэм

Круз произвел настоящий фурор в стильном синем костюме оверсайз, разработанном его мамой, который он дополнил желтым галстуком с узором и красными подтяжками, а его девушка Джеки поразила всех черным платьем без бретелей.

Харпер сияла улыбкой в ​​красивом черном платье, позируя для семейной фотографии со своими родителями и братьями.

Круз Бекхэм с девушкой Джеки / © Instagram Виктории Бекхэм

А средний сын четы Бекхэм — Ромео — был одет в элегантную белую рубашку и черный галстук-бабочку, держа за руку свою девушку Ким Тернбулл, которая демонстрировала свою фигуру в простом черном платье.

Эмма Бантон и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Вечеринку также посетила экс-коллега Виктории по группе Spice Girls Эмма Бантон, которая произвела фурор в черном кружевном платье с глубоким декольте. Она была вместе со своим 18-летним сыном.