Бекхэмы устроили грандиозную вечеринку в честь 21-летия их младшего сына Круза
20 февраля Круз Бекхэм отпразднует свое 21-летие. По этому поводу его родители решили устроить ему вечеринку в теплом семейном кругу.
В минувшие выходные Дэвид и Виктория Бекхэм устроили своему младшему сыну роскошную вечеринку по случаю его 21-летия в отеле The MAINE в районе Мейфэр, где они отпраздновали это событие в кругу семьи и друзей.
Семья Бекхэмов продемонстрировала единство, отмечая юбилей Круза, который приходится на 20 февраля, в то время как старший сын четы Бекхэм — Бруклин — продолжает изолироваться от своих родственников.
Тема вечеринки, устроенной любителем музыки Крузом, была «Большой бал в стиле Beatles»: в центре зала висела огромная сверкающая люстра, гости были одеты в вечерние наряды и наслаждались роскошным ужином и напитками.
Сам именинник вышел на сцену со своей новой группой Cruz Beckham And The Beakers, чтобы выступить для гостей. Фотографиями с вечера у себя в Instagram поделилась Виктория Бекхэм.
Викки и ее муж Дэвид выглядели счастливее, чем когда-либо, с гордостью позируя для фотографий со своими детьми перед началом вечера.
Круз произвел настоящий фурор в стильном синем костюме оверсайз, разработанном его мамой, который он дополнил желтым галстуком с узором и красными подтяжками, а его девушка Джеки поразила всех черным платьем без бретелей.
Харпер сияла улыбкой в красивом черном платье, позируя для семейной фотографии со своими родителями и братьями.
А средний сын четы Бекхэм — Ромео — был одет в элегантную белую рубашку и черный галстук-бабочку, держа за руку свою девушку Ким Тернбулл, которая демонстрировала свою фигуру в простом черном платье.
Вечеринку также посетила экс-коллега Виктории по группе Spice Girls Эмма Бантон, которая произвела фурор в черном кружевном платье с глубоким декольте. Она была вместе со своим 18-летним сыном.