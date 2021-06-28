Белье – это лишнее: американская рэперша вышла на дорожку в откровенном платье

26-летняя певица и автор песен Меган Джовон Рут Пит, более известная под своим сценическим псевдонимом Megan Thee Stallion, посетила церемонию BET Awards, прошедшую в Лос-Анджелесе.

Девушка стала популярной благодаря видео с ее фристайлами в Instagram и других социальных сетях. Чтобы поддерживать интерес публики Меган выбрала для выхода на красную дорожку очень пикантный лук.

На ней было белое платье от Jean Paul Gaultier с блестящими декорированными бретельками. Нижнего белья под нарядом не было, но певица смело дефилировала на дорожке и позировала перед камерами. Аутфит она дополнила маленьким белым клатчем и босоножками на каблучках в оттенке металлик, а также колье на шее и серьгами в ушах.

Megan Thee Stallion / Associated Press

На сцену Меган вышла в розовых трусах и надела белый парик. Также ее сценический образ дополнял корсет с фиолетовой вставкой и россыпью страз и прикрепленными кольцами, и металлическими цепями по бокам.

Megan Thee Stallion / Associated Press

Также на сцене артистка появилась в другом белом платье с перьями на подоле и стразами на лифе.

Megan Thee Stallion / Associated Press

На этой же церемонии мы видели и многодетную маму Сиару, она заметно похудела и выбрала для дорожки костюм в оттенке металлик с россыпью пайеток.

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