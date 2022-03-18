Бельгийская писательница поддержала Украину на благотворительном мероприятии

Люди со всего мира поддерживают Украину в непростое для нас время.

Чаще всего свою солидарность с нашей страной знаменитости выражают через одежду, надевая вещи в цветах сине-желтого флага. Так сделала и известная кулинарная писательница Регула Юсевейн.

Девушка, которую многие в Бельгии знают благодаря участию в различных развлекательных кулинарных шоу, пришла на мероприятие Ukraine 12-12, в желтом платье и синей кофре. Этот наряд символизировал флаг Украины. Мероприятие, которое посетила Регула, было организовано для сбора денег и призыва к поддержке Украины после вторжения России.

Регула Юсевейн / Getty Images

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