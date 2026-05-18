Белла Хадид блистала на Каннском кинофестивале в компании младшего брата

Известная красавица впервые прибыла на мероприятие в компании Анвара. Это было невероятное семейное появление.

Юлия Каранковская
Анвар и Белла Хадид

Анвар и Белла Хадид / © Associated Press

Американская модель Белла Хадид вернулась на Каннский кинофестиваль и традиционно прошлась по красной дорожке. В этом году она посетила премьеру фильма Garance, но не сама, а в компании младшего брата.

Берра и Анвар Хадиды позировали вместе на красной дорожке и держались за руки, что стало очень трогательным моментом вечера. Модель надела изысканное платье от Prada жемчужного оттенка, которое подчеркивало ее фигуру и открывало плечи.

У наряда не было бретелек, а лиф декорирован камнями. Сзади на юбке платья был длинный прямой шлейф. Белла дополнила образ соответствующим свободным жакетом и белыми туфлями-лодочками.

Волосы Хадид собрала в лаконичную прическу и добавила к образу драгоценности с бриллиантами.

Белла и Анвар — дети миллионера Мохамеда Хадида и модели Йоланды Хадид. У них также есть старшая сестра Джиджи.

