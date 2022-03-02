Белла Хадид, Мика Арганьярас и Кайя Гербер пожертвовали деньги на помощь украинцам

Супермодели оказали поддержку украинскому народу.
Белла Хадид поддержала украинцев в это тяжелое время, когда Россия вторглась на наши земли.
Модель перевела часть своего дохода, который заработала на Неделе моды в Милане, украинским организациям.
Поддержала Украину и Мика Арганьярас. Она также пожертвовала украинцам часть денег, заработанных на Неделе моды.
"Я должна сказать, что очень странно чувствовать себя на показах мод, зная, что на том же континенте идет война. Я пожертвую часть своего заработка на этой Неделе моды на помощь украинским организациям. Моим друзьям-моделям и коллегам, а также тем, кто также борется с этим чувством, возможно, это то, чему мы все могли бы способствовать.
Желаю вам, вашей семье и всей Украине остаться в безопасности от войны, желаю здоровья и надеюсь, что в вашей стране все станет мирным", - написала Мика.
Солидарной с Беллой и Микой была и Кайя Гербер. Она также задонатила украинским организациям часть своего заработка.
Напомним, во время Недели моды в Вашингтоне в знак солидарности с Украиной на международном показе кутюрных коллекций модель вышла на подиум в черном бандажном платье, держа над головой украинский флаг.
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