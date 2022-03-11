Белла Хадид надела сине-желтую футболку и поддержала украинцев

Модель пожертвует заработанные деньги за модные показы нынешнего сезона Украине.

Белла Хадид опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в сине-желтой футболке от Balenciaga. Модель поддерживает украинцев.

В посте она рассказала, что у нее много знакомых украинцев, которые работают вместе с ней в Европе.

"Смотреть, как мои украинские друзья и коллеги усердно работают здесь, в Европе, так близко, но так далеко от своих семей/друзей/домов в Украине, которые переживают одну из многих жестоких оккупаций и вторжений, происходящих прямо сейчас в мире, — это очень эмоциональный и уничижительный опыт для меня. Эта неделя действительно показала мне силу и настойчивость окружающих меня людей, которые переживают настоящий ужас. Услышать их истории и эмоции - это разрушительно, и я всем сердцем поддерживаю их. Я стою на стороне каждого человека, которого затронула эта война, и невинных людей, чьи жизни навсегда изменились", - написала Белла.

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Хадид отметила, что, как и многие другие мировые модели, пожертвует Украине заработанные в этом сезоне на модных показах деньги.

"Я пожертвую все свои доходы с этой Недели моды организациям, которые оказывают помощь, убежище и медицинскую помощь украинцам, а также продолжают поддерживать наш палестинский народ и землю", — сказала модель.

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